В ФРГ возможное одобрение "Северного потока – 2" назвали "капитуляцией Европы"

Одобрение запуска "Северного потока – 2" стало бы символом капитуляции Европы. Такую точку зрения выразил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Одобрение "Северного потока – 2" <...> это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли", — приводит его слова DPA.

Он отметил, что подобное решение вновь бы увеличило зависимость от российского газа, а это явно противоречит тому, над чем страны ЕС "работали последние полгода". Об этом Хабек заявил на внеплановом заседании Совета Евросоюза на уровне министров энергетики, которое проходило в Брюсселе.