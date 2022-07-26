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26 июля, 14:00

В ФРГ возможное одобрение "Северного потока – 2" назвали "капитуляцией Европы"

Вице-канцлер Германии Хабек: Одобрение "Северного потока – 2" стало бы капитуляцией Европы

Одобрение запуска "Северного потока – 2" стало бы символом капитуляции Европы. Такую точку зрения выразил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Одобрение "Северного потока – 2" <...> это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли", — приводит его слова DPA.

Он отметил, что подобное решение вновь бы увеличило зависимость от российского газа, а это явно противоречит тому, над чем страны ЕС "работали последние полгода". Об этом Хабек заявил на внеплановом заседании Совета Евросоюза на уровне министров энергетики, которое проходило в Брюсселе.

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Лайф напоминает, ранее Хабек заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" стал бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Он выступил категорически против запуска трубопровода, заявив, что это "ничего не изменит".

Обложка ©

Getty Images / Fabian Sommer / picture allianc

Никита Осипов

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