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Регион
Опубликовано 28 июля 2022, 17:00

Учащимся за рубежом россиянам могут упростить процесс перевода в отечественные вузы

В Госдуме предложили упростить россиянам перевод из иностранных вузов в отечественные

Россиянам, которые обучаются в вузах недружественных стран, нужно предоставить возможность по желанию переводиться в отечественные альма-матер. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов письменно обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову, пишет RT, ссылаясь на имеющуюся в редакции копию этого письма.

В обращении Власов упомянул о том, что в марте этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет россиянам, безосновательно отчисленным из университетов недружественных стран, продолжать бесплатно учиться в вузах РФ.

Власов подчеркнул, что некоторых студентов не отчисляли, однако они опасаются за свою безопасность и в связи с этим желают продолжить обучение на родине.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе",  говорится в тексте обращения.

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Ранее министр образования РФ Валерий Фальков предложил ввести обмен студентами творческих и технических специальностей между вузами, чтобы у учащихся креативных направлений была возможность получить дополнительное образование.

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Анатолий Симоненко
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