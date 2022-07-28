"Хотел просмотров": Танцевавший на могилах подросток в слезах извинился, но всё равно оказался в полиции

Глумившийся над могилами подросток из Воронежской области записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой". Тем не менее он и его товарищ-"видеооператор" задержаны, рассказали в ГУ МВД России по региону.

"Простите меня. Я ничего не употребляю. Я просто хотел просмотров. Я не думал своей больной головой. Я больше так не буду", — говорит подросток на камеру.

По данным правоохранителей, подозреваемые — местные жители, им 15 и 16 лет. Кощунственный перформанс они устроили на одном из кладбищ Воронежа. Делом заинтересовался Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту надругательств над могилами.