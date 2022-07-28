Дэвид Линч посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным
Обманутый пранкерами Дэвид Линч посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным
Чтобы достичь мира на Украине, главе Незалежной Владимиру Зеленскому всего лишь навсего нужно выпить "по паре кружек пива" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч. Вот только он в этот момент совсем не подозревал, что стал новой жертвой пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему от имени украинского лидера.
По словам режиссёра, уже настало время для мира, для достижения которого существуют все необходимые технологии. Линч отметил, что "Зеленскому" необходимо ими воспользоваться и сформировать группы экспертов по мирному урегулированию конфликта в интересах Украины.
Кроме того, он выразил мнение, что технологии по достижению мира гораздо более действенны, чем технологии войны и убийства. Режиссёр также посоветовал "украинскому лидеру" поговорить с Путиным напрямую, предложил устроить некий "виртуальный ужин".
"Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива", — заявил Линч.
Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров на RuTube.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от лица президента Украины Владимира Зеленского пообщались с американским писателем-фантастом Стивеном Кингом, который приравнял украинского лидера к пособнику нацистов Степану Бандере.
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RuTube / Вован и Лексус