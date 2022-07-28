"Ледокол открытий" со школьниками вернулся в Мурманск после экспедиции к Северному полюсу

В Мурманске торжественно встретили школьников, участвовавших в недельной экспедиции "Ледокол открытий" на Северный полюс. Об этом рассказали в АНО "Большая перемена".

"Ледокол открытий" позволил открыть для вас Арктику, открыть новые технологии и, конечно, открыть себя. Для многих из вас это путешествие позволит определиться с будущей профессией или стать чуть ближе к этому выбору", — обратилась к ребятам гендиректор организации Наталия Мандрова.

Образовательное путешествие организовала компания "Росатом". По результатам всероссийского конкурса 70 старшеклассников из разных регионов России смогли подняться на борт атомного ледокола "50 лет Победы" и отправиться в арктическую экспедицию с 19 по 28 июля.

Юные полярники побывали на Северном полюсе, увидели белых медведей и китов, а также отправили "капсулу времени" с манифестом сделанных открытий. Во время поездки школьники познакомились с передовыми технологиями "Росатома", пообщались с исследователями Арктики и экипажем ледокола, познакомились с профессиями в атомной отрасли и научились создавать собственные проекты.

По признанию ребят, это мероприятие стало ключевым в их жизни и открыло невероятные возможности для развития. В "Росатоме" готовы взять на стажировку начинающих специалистов и помочь им реализовать свой потенциал.