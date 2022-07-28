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Регион
Опубликовано 28 июля 2022, 18:19

Медведев заявил, что положение стран НАТО в Балтийском море становится доминирующим

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс ухудшит обстановку в Балтийском море, так как положение НАТО в регионе станет доминирующим. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО. Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех", — сказал Медведев после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей РФ.

При этом он подчеркнул, что при любом развитии событий Россия сможет защитить свои интересы и обеспечить безопасность граждан.

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Напомним, что Дмитрий Медведев и ранее предупреждал Швецию и Финляндию об ответных мерах в случае присоединения к НАТО. По словам политика, "не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты и военные корабли с ядерным оружием".

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Unsplash

Александра Васильева
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