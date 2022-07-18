В Турции намекнули, что могут остановить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Эрдоган: Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если страны не выполнят условия, касающиеся противодействия террористическим организациям. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Хочу ещё раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень чёткой позиции, всё остальное — их [Швеции и Финляндии] дело", — сказал он.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако Турция поставила десять условий для снятия вето против этого, в числе которых поддержка в её борьбе с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). 28 июня делегации Анкары, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум, согласно которому Турция даёт добро на их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить её условия.
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