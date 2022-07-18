В Турции намекнули, что могут остановить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если страны не выполнят условия, касающиеся противодействия террористическим организациям. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хочу ещё раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень чёткой позиции, всё остальное — их [Швеции и Финляндии] дело", — сказал он.