Лавров: Из желающих присоединиться к ШОС уже выстроилась очередь

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстроилась очередь из стран, которые хотят стать полноправными членами объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что повестка дня саммита, который пройдёт в Самарканде 15 и 16 сентября, "вырисовывается очень солидной и насыщенной".

"Особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнёры по диалогу", — сказал глава российского МИД после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.