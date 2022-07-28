Медведев: Россия симметрично ответит на расширение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии
Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Швеции и Финляндии. Об этом заявил журналистам в четверг зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, посетивший сегодня автомобильный пункт пропуска Вяртсиля на российско-финской границе.
Медведев предупредил о симметричном ответе на расширение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
"Эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран", — отметил он.
По словам Медведева, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО не укрепляет безопасность на Балтике, а наоборот, серьёзно осложняет ситуацию с её обеспечением.
Напомним, что зампред российского Совбеза и ранее предупреждал Швецию и Финляндию об ответных мерах в случае присоединения к НАТО. По словам Медведева, "не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием". Кроме того, он заявлял, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России. А если это сделает страна, которая является членом НАТО, тогда это будет означать конфликт со всем альянсом, который фактически будет являться третьей мировой войной.