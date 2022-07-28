"Мы не можем принять их": Вратарь Гашек заявил, что российские атлеты могли бы повысить уровень всех турниров
Чешский вратарь Доминик Гашек сожалеет из-за отстранения российских спортсменов
Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек выразил сожаление из-за отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и признался, что они могли бы повысить их уровень. Об этом он заявил в интервью журналисту Антону Анисимову, фрагменты которого публикует iSport.cz.
"Какое послание бы отправил российским спортсменам? Хочу сказать всем российским спортсменам, что мне очень жаль, что они не могут сейчас соревноваться с нами (да, это касается не всех соревнований в мире). С их участием соревнования были бы ещё на более высоком уровне, и мы наверняка выступили бы ещё лучше друг против друга, что также оценили бы наши болельщики", — заметил Гашек.
Он также заметил, что ему жаль всех российских атлетов, часть из которых он не знает лично. Тем не менее ситуация на Украине, по словам Гашека, изменила отношение к представителям РФ.
"Мы не можем принять их", — добавил Гашек.
Почему легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, игравший за "Спартак", теперь требует сажать в тюрьму за работу в России
Ранее Лайф сообщал, что легендарный чешский голкипер Доминик Гашек раскритиковал своего соотечественника, хоккеиста Дмитрия Яшкина, который перешёл в СКА из Санкт-Петербурга. Он также предложил запретить всем гражданам Чехии работать в России, а нарушивших этот закон, по словам Гашека, нужно отправлять в тюрьму на 15 лет.
ТАСС/ Алексей Филиппов