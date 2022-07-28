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28 июля, 14:54

"Мы не можем принять их": Вратарь Гашек заявил, что российские атлеты могли бы повысить уровень всех турниров

Чешский вратарь Доминик Гашек сожалеет из-за отстранения российских спортсменов

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек выразил сожаление из-за отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и признался, что они могли бы повысить их уровень. Об этом он заявил в интервью журналисту Антону Анисимову, фрагменты которого публикует iSport.cz.

"Какое послание бы отправил российским спортсменам? Хочу сказать всем российским спортсменам, что мне очень жаль, что они не могут сейчас соревноваться с нами (да, это касается не всех соревнований в мире). С их участием соревнования были бы ещё на более высоком уровне, и мы наверняка выступили бы ещё лучше друг против друга, что также оценили бы наши болельщики", заметил Гашек.

Он также заметил, что ему жаль всех российских атлетов, часть из которых он не знает лично. Тем не менее ситуация на Украине, по словам Гашека, изменила отношение к представителям РФ.

"Мы не можем принять их", добавил Гашек.

Почему легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, игравший за "Спартак", теперь требует сажать в тюрьму за работу в России

Почему легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, игравший за "Спартак", теперь требует сажать в тюрьму за работу в России

Ранее Лайф сообщал, что легендарный чешский голкипер Доминик Гашек раскритиковал своего соотечественника, хоккеиста Дмитрия Яшкина, который перешёл в СКА из Санкт-Петербурга. Он также предложил запретить всем гражданам Чехии работать в России, а нарушивших этот закон, по словам Гашека, нужно отправлять в тюрьму на 15 лет.

Обложка ©

ТАСС/ Алексей Филиппов

Шамиль Гаджиев
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