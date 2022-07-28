"Мы не можем принять их": Вратарь Гашек заявил, что российские атлеты могли бы повысить уровень всех турниров

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек выразил сожаление из-за отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и признался, что они могли бы повысить их уровень. Об этом он заявил в интервью журналисту Антону Анисимову, фрагменты которого публикует iSport.cz.

"Какое послание бы отправил российским спортсменам? Хочу сказать всем российским спортсменам, что мне очень жаль, что они не могут сейчас соревноваться с нами (да, это касается не всех соревнований в мире). С их участием соревнования были бы ещё на более высоком уровне, и мы наверняка выступили бы ещё лучше друг против друга, что также оценили бы наши болельщики", — заметил Гашек.

Он также заметил, что ему жаль всех российских атлетов, часть из которых он не знает лично. Тем не менее ситуация на Украине, по словам Гашека, изменила отношение к представителям РФ.

"Мы не можем принять их", — добавил Гашек.