УЕФА начал расследование из-за скандирования фанатами "Фенербахче" имени Путина в матче ЛЧ

УЕФА начал дисциплинарное расследование в связи с поведением турецких болельщиков на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и киевским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщики "Фенербахче": "Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" Видео © Telegram / K/On/Off

Ответная встреча между командами состоялась накануне на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Победу со счётом 2:1 одержали динамовцы. Киевский клуб, сыгравший в первом матче вничью 0:0, вышел в следующий раунд квалификации. После первого гола гостей местные фанаты начали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.