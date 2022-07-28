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28 июля, 14:53

УЕФА начал расследование из-за скандирования фанатами "Фенербахче" имени Путина в матче ЛЧ

УЕФА начал дисциплинарное расследование в связи с поведением турецких болельщиков на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и киевским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщики "Фенербахче": "Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" Видео © Telegram / K/On/Off

Ответная встреча между командами состоялась накануне на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Победу со счётом 2:1 одержали динамовцы. Киевский клуб, сыгравший в первом матче вничью 0:0, вышел в следующий раунд квалификации. После первого гола гостей местные фанаты начали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.

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В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Штурмом". Первый матч состоится 3 августа в польской Лодзи, ответный — 9 августа в Граце.

Обложка ©

ФК "Фенербахче"

Роман Фейгин

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