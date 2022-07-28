НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 15:05

Польша поддержала идею прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Польша выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, о котором ранее заявляли в Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

"Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнёрами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", — сказал он журналистам.

Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу "шенгенов" россиянам

Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу "шенгенов" россиянам

Напомним, что ранее в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже в Министерстве иностранных дел Финляндии предложили целых шесть вариантов ограничения российского туризма.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров