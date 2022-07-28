Польша поддержала идею прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
Польша выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, о котором ранее заявляли в Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.
"Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнёрами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", — сказал он журналистам.
Напомним, что ранее в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже в Министерстве иностранных дел Финляндии предложили целых шесть вариантов ограничения российского туризма.
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