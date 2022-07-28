Польша поддержала идею прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Польша выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, о котором ранее заявляли в Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

"Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнёрами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", — сказал он журналистам.