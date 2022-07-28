НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 15:22

В Херсонской и Запорожской областях появились временные управления МВД РФ

Временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях, при этом территориальные органы внутренних дел регионов пока находятся на стадии формирования.

Сотрудники российской полиции прибыли в Херсонскую и Запорожскую области в июле, они оказывают помощь коллегам из местных органов правопорядка. Пункты временной дислокации полицейских были развёрнуты в кратчайшие сроки.

"Сотрудники временных подразделений российской полиции уже с первых дней приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе, оказывается помощь в формировании местных ОВД. Организована постоянная выдача населению российских паспортов. Ведётся борьба с проявлениями экстремизма",  рассказали в пресс-центре МВД России.

Херсонские власти рассказали о "шансе выйти с дикого поля"

Херсонские власти рассказали о "шансе выйти с дикого поля"

А ранее стало известно, что Россия сформирует и отправит запас медикаментов для жителей Харьковской области. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, ранее посетившая гуманитарный центр "Единой России" в Купянске.

Обложка ©

ТАСС/Александр Река

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров