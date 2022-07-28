В Херсонской и Запорожской областях появились временные управления МВД РФ
Временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях, при этом территориальные органы внутренних дел регионов пока находятся на стадии формирования.
Сотрудники российской полиции прибыли в Херсонскую и Запорожскую области в июле, они оказывают помощь коллегам из местных органов правопорядка. Пункты временной дислокации полицейских были развёрнуты в кратчайшие сроки.
"Сотрудники временных подразделений российской полиции уже с первых дней приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе, оказывается помощь в формировании местных ОВД. Организована постоянная выдача населению российских паспортов. Ведётся борьба с проявлениями экстремизма", — рассказали в пресс-центре МВД России.
А ранее стало известно, что Россия сформирует и отправит запас медикаментов для жителей Харьковской области. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, ранее посетившая гуманитарный центр "Единой России" в Купянске.
ТАСС/Александр Река