В Херсонской и Запорожской областях появились временные управления МВД РФ

Временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях, при этом территориальные органы внутренних дел регионов пока находятся на стадии формирования.

Сотрудники российской полиции прибыли в Херсонскую и Запорожскую области в июле, они оказывают помощь коллегам из местных органов правопорядка. Пункты временной дислокации полицейских были развёрнуты в кратчайшие сроки.

"Сотрудники временных подразделений российской полиции уже с первых дней приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе, оказывается помощь в формировании местных ОВД. Организована постоянная выдача населению российских паспортов. Ведётся борьба с проявлениями экстремизма", — рассказали в пресс-центре МВД России.