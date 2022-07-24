Россия отправит запас лекарств жителям Харьковской области
Зампред Госдумы Кузнецова: Россия направит в Харьковскую область запас лекарств
Россия сформирует и отправит запас медикаментов для жителей Харьковской области. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, ранее посетившая гуманитарный центр "Единой России" в Купянске.
"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объём препаратов с запасом", — сказала она.
Кроме того, Кузнецова отметила важность поддержки матерей с новорождёнными детьми, подчеркнув, что товары для младенцев тоже можно будет получить в штабе гуманитарной поддержки.
Ранее Лайф рассказывал, что гумцентр "Единой России" передал онкодиспансеру Херсона партию жизненно важных лекарств. Помощь поступила очень вовремя: в херсонском ГБУЗ на тот момент полностью закончились запасы кеторолака, в котором очень сильно нуждались пациенты.
ТАСС / Сергей Бобылев