Россия отправит запас лекарств жителям Харьковской области

Россия сформирует и отправит запас медикаментов для жителей Харьковской области. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, ранее посетившая гуманитарный центр "Единой России" в Купянске.

"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объём препаратов с запасом", — сказала она.

Кроме того, Кузнецова отметила важность поддержки матерей с новорождёнными детьми, подчеркнув, что товары для младенцев тоже можно будет получить в штабе гуманитарной поддержки.