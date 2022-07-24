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Опубликовано 24 июля 2022, 16:49

Россия отправит запас лекарств жителям Харьковской области

Зампред Госдумы Кузнецова: Россия направит в Харьковскую область запас лекарств

Россия сформирует и отправит запас медикаментов для жителей Харьковской области. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, ранее посетившая гуманитарный центр "Единой России" в Купянске.

"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объём препаратов с запасом", — сказала она.

Кроме того, Кузнецова отметила важность поддержки матерей с новорождёнными детьми, подчеркнув, что товары для младенцев тоже можно будет получить в штабе гуманитарной поддержки.

В ДНР из России доставили лекарства и игрушки для детей с лейкемией
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Ранее Лайф рассказывал, что гумцентр "Единой России" передал онкодиспансеру Херсона партию жизненно важных лекарств. Помощь поступила очень вовремя: в херсонском ГБУЗ на тот момент полностью закончились запасы кеторолака, в котором очень сильно нуждались пациенты.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Григорий Воронцов
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