В США пожалели геев и темнокожих и потребовали переименовать оспу обезьян

Оспу обезьян необходимо переименовать, поскольку нынешнее название болезни может задевать чувства темнокожих и лиц нетрадиционной ориентации. Об этом заявил комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан, обратившись к главе ВОЗ.

"У нас вызывает растущее беспокойство потенциально разрушительный и стигматизирующий эффект, который обсуждение вируса оспы обезьян может иметь для уязвимых сообществ", — написал Васан в "Твиттере", прикрепив копию письма.

По его словам, многие эксперты выражают некоторое беспокойство, принимая во внимание "болезненную и расистскую историю" по поводу терминологии с цветными сообществами. При этом он напомнил, что болезнь получила название "Оспа обезьян" не потому, что появилась у приматов. Она лишь была выявлена у животных во время изучения.

По мнению Васана, термин "оспа обезьян" искажается, что в итоге может грозить определёнными последствиями: заразившимся вирусом людям просто-напросто будет стыдно обращаться к врачу. Кроме того, он напомнил, как во время пандемии коронавируса заметно увеличилось число преступлений, связанных с негативным отношением к азиатам.