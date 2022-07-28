В США могут ввести ЧС из-за оспы обезьян к концу недели
Politico: Белый дом может ввести режим ЧС к концу недели из-за оспы обезьян
Администрация американского президента Джо Байдена в ближайшие дни может объявить в США режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на информированные источники.
По их словам, режим ЧС может быть введён уже к концу этой недели, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США на 27 июля выявлено 4639 случаев заражения оспой обезьян.
Напомним: о том, что США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян, ранее писала и газета Washington Post. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
Unsplash