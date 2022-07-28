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28 июля, 05:33
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Раскрыта ошибка 20-летней давности, которую США повторили на Украине

Global Times: США повторяют на Украине ошибку 20-летней давности

США повторяют на Украине ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане. Об этом пишет китайское издание The Global Times.

Речь идёт о снабжении Киева оружием. По мнению автора статьи, Вашингтон полагает, что повторяет афганский "успех". Однако итогом длившейся в течение 20 лет оккупации Соединёнными Штатами Афганистана стало то, что американским войскам пришлось уйти, бросив недавних союзников.

Издание подчеркнуло, что сейчас США продолжают помогать Украине как оружием и боеприпасами, так и финансами, несмотря на то что они уже столкнулись с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемо растущим госдолгом.

В США предрекли прекращение поставок оружия Киеву уже осенью

В США предрекли прекращение поставок оружия Киеву уже осенью

Ранее Лайф рассказывал, что США и союзники поставят Украине до 30 систем РСЗО. Ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для систем, отметили в офисе президента Незалежной Владимира Зеленского.

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ТАСС/Zuma

Юлия Коновалова

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