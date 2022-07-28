Раскрыта ошибка 20-летней давности, которую США повторили на Украине

США повторяют на Украине ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане. Об этом пишет китайское издание The Global Times.

Речь идёт о снабжении Киева оружием. По мнению автора статьи, Вашингтон полагает, что повторяет афганский "успех". Однако итогом длившейся в течение 20 лет оккупации Соединёнными Штатами Афганистана стало то, что американским войскам пришлось уйти, бросив недавних союзников.

Издание подчеркнуло, что сейчас США продолжают помогать Украине как оружием и боеприпасами, так и финансами, несмотря на то что они уже столкнулись с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемо растущим госдолгом.