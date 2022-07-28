"Они думают, что мы лохи": Американцы раскритиковали чету Зеленских после фотосессии для Vogue

Жители США возмутились, что вынуждены отправлять миллиарды долларов "на помощь Киеву" из своего кармана в разгар "смертоносной войны", пока Владимир Зеленский фотографируется с женой для глянцевого журнала. С такой критикой в адрес президента Украины выступили американские пользователи Twitter. Об этом также написала в своём аккаунте конгрессмен-республиканец Лорен Боберт.

"Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов", — сказала политик.

Другие пользователи из США также с иронией отмечают, что фотографии Зеленского в глянцевых изданиях не сильно помогают борьбе с инфляцией в стране, и миллиарды налоговых долларов, кажется, были направлены на эту фотосессию.