"Зеленский под Еленой": Захарова объяснила популярность первой леди Украины на Западе
Захарова: Образ Зеленского полностью исчерпан и безнадёжно протух
Мировой общественности надоел президент Украины Владимир Зеленский, "им обкормили", поэтому на Западе взялись раскручивать его супругу Елену. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", — написала она в телеграм-канале.
Отсюда обложки западных журналов, фотосессии в бункере и визит в США первой леди Украины, пояснила Захарова. "Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил", — заключила она.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с женой снялись в фотосессии для глянцевого журнала Vogue. Однако пользователи соцсети Twitter из США и ряда стран Запада негативно отреагировали на снимки и поставили чету в один ряд с Гитлером и Евой Браун.
Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency via Getty Images