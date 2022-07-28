НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 07:27

"Зеленский под Еленой": Захарова объяснила популярность первой леди Украины на Западе

Захарова: Образ Зеленского полностью исчерпан и безнадёжно протух

Мировой общественности надоел президент Украины Владимир Зеленский, "им обкормили", поэтому на Западе взялись раскручивать его супругу Елену. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", — написала она в телеграм-канале.

Отсюда обложки западных журналов, фотосессии в бункере и визит в США первой леди Украины, пояснила Захарова. "Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил", — заключила она.

Жена Зеленского попросила у Конгресса США системы ПВО

Жена Зеленского попросила у Конгресса США системы ПВО

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с женой снялись в фотосессии для глянцевого журнала Vogue. Однако пользователи соцсети Twitter из США и ряда стран Запада негативно отреагировали на снимки и поставили чету в один ряд с Гитлером и Евой Браун.

Обложка ©

Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров