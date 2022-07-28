"Зеленский под Еленой": Захарова объяснила популярность первой леди Украины на Западе

Мировой общественности надоел президент Украины Владимир Зеленский, "им обкормили", поэтому на Западе взялись раскручивать его супругу Елену. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", — написала она в телеграм-канале.

Отсюда обложки западных журналов, фотосессии в бункере и визит в США первой леди Украины, пояснила Захарова. "Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил", — заключила она.