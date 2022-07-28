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28 июля, 07:23

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 11

<p>Кадры с места ДТП. Обложка © <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1710479/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

Кадры с места ДТП. Обложка © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Число пострадавших после столкновения автомобиля с автобусом на трассе в Красноярском крае увеличилось до одиннадцати. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ранее была информация о восьми пострадавших и двух погибших.

"Автобус следовал из Красноярска в Мотыгинский район. На момент дорожно-транспортного происшествия в транспортном средстве находилось 14 пассажиров и водитель. В результате ДТП в медицинское учреждение обратились 11 человек, в том числе один несовершеннолетний ребёнок", — рассказали в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, авария произошла сегодня на 189-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Управлявший автомобилем Toyota Ractis водитель выехал на встречную полосу и сошёлся в лоб со встречным автобусом Iveco. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.

Оксана Попова

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