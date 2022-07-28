Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 11

Число пострадавших после столкновения автомобиля с автобусом на трассе в Красноярском крае увеличилось до одиннадцати. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ранее была информация о восьми пострадавших и двух погибших.

"Автобус следовал из Красноярска в Мотыгинский район. На момент дорожно-транспортного происшествия в транспортном средстве находилось 14 пассажиров и водитель. В результате ДТП в медицинское учреждение обратились 11 человек, в том числе один несовершеннолетний ребёнок", — рассказали в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.