Два человека погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом под Красноярском

Два человека погибли и восемь получили ранения в результате ДТП, произошедшего в Казачинском районе Красноярского края. Региональный главк МВД сообщает в своём телеграме, что произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса с 14 пассажирами. В числе пострадавших есть ребёнок.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир "тойоты" погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребёнок", — говорится в сообщении.

Авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Управлявший автомобилем Toyota Ractis водитель выехал на встречную полосу и сошёлся в лоб со встречным автобусом Iveco.