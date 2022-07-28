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28 июля, 03:09

Два человека погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом под Красноярском

<p>Место смертельного ДТП. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_24/1659" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 24</a></p>

Место смертельного ДТП. Фото © Telegram / МВД 24

Два человека погибли и восемь получили ранения в результате ДТП, произошедшего в Казачинском районе Красноярского края. Региональный главк МВД сообщает в своём телеграме, что произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса с 14 пассажирами. В числе пострадавших есть ребёнок.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир "тойоты" погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребёнок", — говорится в сообщении.

В ДТП с автобусом и КамАЗом в Северодвинске пострадали 16 человек

В ДТП с автобусом и КамАЗом в Северодвинске пострадали 16 человек

Авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Управлявший автомобилем Toyota Ractis водитель выехал на встречную полосу и сошёлся в лоб со встречным автобусом Iveco.

Ранее, напомним, в Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. На место происшествия выезжало семь бригад скорой, включая бригаду медицины катастроф. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Дмитрий Алексиевич

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