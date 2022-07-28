В США рассказали о плохом сигнале для Байдена

Большинство сторонников Демократической партии США не хотят видеть американского президента Джо Байдена кандидатом на выборах в 2024 году. Об этом написал обозреватель издания Fox Business Байрон Йорк. По его словам, потеря поддержки демократов является плохим сигналом для лидера США.

Согласно опросу телеканала CNN, лишь четверть сторонников Демократической партии хотели бы переизбрания действующего лидера Америки на второй срок. 75% считают, что на следующие президентские выборы должен баллотироваться другой кандидат. Треть из них полагают, что Байден не сможет выиграть у Республиканской партии.

"Выглядит не очень хорошо. Кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов, предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой", — подчеркнул Йорк.

По его словам, большинство американцев считают действующего президента Штатов не способным справиться с проблемами в стране, наиболее острой из которых является высокая инфляция. Поэтому граждане убеждены, что политик должен оставить свой пост.