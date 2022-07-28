Режим ограничения полётов в 11 аэропортов России продлили до 5 августа

Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов России продлён до 5 августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росавиации.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени", — сказано в сообщении.

Так, временно не принимают и не отправляют рейсы Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.