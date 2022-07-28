В США рассказали, как запрет Байдена на экспорт нефти развяжет России руки на Западе

Решение Джо Байдена о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам приведёт США к геополитической катастрофе. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Из-за слишком высоких цен на бензин Байден собирается ввести эмбарго на поставки американского топлива за границу, а представители партии демократов говорят об этом ещё с прошлого года. Это никак не остановит инфляцию в стране, но нанесёт катастрофический удар по позициям США в мире, пишет автор статьи.

Он подчеркнул, что тогда текущий показатель экспорта из страны (12,1%) просто будет сведён к нулю, а Россия, будучи на второй позиции (с 9,9%), встанет на место Соединённых Штатов.

"Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?" — поинтересовался журналист.

Введение США эмбарго заставит соседние государства заменить американский импорт российским. В любом случае Вашингтон утратит геополитическое влияние на собственном "заднем дворе" и уступит его Москве, подытожил журналист.