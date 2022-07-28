Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию при одном условии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о готовности РФ восстановить поставки газа в республику. Она отметила, что контракт с "Газпромом" ещё действителен.

"Договор [с "Газпромом"] действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует "Газпром", поставки возобновятся", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24", комментируя доклад специальной Комиссии по деятельности "Булгаргаза" в отношении поставок российского газа.

Митрофанова отметила, что всё вполне возможно, однако зависит от политической воли и от "серьёзной доли прагматизма". Она также выразила надежду, что прагматизм всё же возобладает.

"У меня, как у человека оптимистичного по жизни, надежда на то, что прагматизм возобладает, всё-таки присутствует, хотя больших сигналов по поводу этого мы пока не получаем", — подчеркнула посол.