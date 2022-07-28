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28 июля, 16:57

Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию при одном условии

Посол Митрофанова заявила о готовности РФ восстановить поставки газа в Болгарию

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о готовности РФ восстановить поставки газа в республику. Она отметила, что контракт с "Газпромом" ещё действителен.

"Договор [с "Газпромом"] действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует "Газпром", поставки возобновятся", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24", комментируя доклад специальной Комиссии по деятельности "Булгаргаза" в отношении поставок российского газа.

Митрофанова отметила, что всё вполне возможно, однако зависит от политической воли и от "серьёзной доли прагматизма". Она также выразила надежду, что прагматизм всё же возобладает.

"У меня, как у человека оптимистичного по жизни, надежда на то, что прагматизм возобладает, всё-таки присутствует, хотя больших сигналов по поводу этого мы пока не получаем", — подчеркнула посол.

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Напомним, ранее "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию. Позже власти решили ещё раз подумать над оплатой российского газа в рублях. Правительство отказалось от новой схемы, и с конца апреля республика перестала получать топливо из РФ. Однако министр болгарского Минэнерго Александр Николов заявил, что не видит острой необходимости упираться в этом вопросе и демонстрировать свою принципиальность. В пример он привёл Германию и Италию, которые согласились на новые условия платежей.

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Gazprom.ru

Николь Вербер

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