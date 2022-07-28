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28 июля, 16:43

Биткоин взлетел на 10%, подорожав до $23 тысяч

Стоимость биткоина выросла на 10,3%, достигнув отметки в $23 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии в четверг рос и торговался на уровне $23,72 тысячи долларов (+10,33%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 18:50 мск. Причиной тому могут быть опасения участников криптоотрасли по поводу рецессии в США.

По данным на 18:53 по мск, стоимость биткоина ускорила рост и находилась на уровне $23,78 тыс. (+10,58%). Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 9%.

Как сообщает РБК, биткоин начал расти в цене после того, как вечером в среду Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо повысила ставку на 0,75 процентных пункта.

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Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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