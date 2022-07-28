Биткоин взлетел на 10%, подорожав до $23 тысяч
Стоимость биткоина выросла на 10,3%, достигнув отметки в $23 тыс.
Биткоин в ходе торговой сессии в четверг рос и торговался на уровне $23,72 тысячи долларов (+10,33%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 18:50 мск. Причиной тому могут быть опасения участников криптоотрасли по поводу рецессии в США.
По данным на 18:53 по мск, стоимость биткоина ускорила рост и находилась на уровне $23,78 тыс. (+10,58%). Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 9%.
Как сообщает РБК, биткоин начал расти в цене после того, как вечером в среду Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо повысила ставку на 0,75 процентных пункта.
Ранее Лайф выяснял, кому грозит банкротство и куда стремится курс биткоина, а также почему в начале июля инвесторы начали избавляться от популярной криптовалюты.
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