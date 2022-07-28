Врач назвал гепатопротекторы пустышками и для защиты печени призвал к спорту

Защитить от гепатита и других болезней печени могут занятия спортом и правильное питание, а вот гепатопротекторы — это пустышки. Таким мнением с Ura.ru поделился гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов.

"Гепатопротекторы помогают только тем, кто их продаёт. Это пустышки, которые не внесены ни в один гайдлайн приличной мировой ассоциации изучения болезней печени", — заявил Богомолов.

Он напомнил, что в качестве лекарств эти препараты нигде не зарегистрированы. Так, например, в США гепатопротекторы продают под видом биологически активных добавок, поэтому их польза "даже не миф, а фейк", добавил врач.