Масло, спирт и никакой паники: Названы способы "изгнать" из уха незваное насекомое
Лор Дворникова рассказала, что делать, если в ухо заползло насекомое
Если в ухо попало насекомое, не стоит паниковать: оно не повредит барабанную перепонку, заверила заведующая детским лор-отделением ЦКБ управделами президента РФ Тамара Дворникова.
Первым делом эксперт посоветовала пошевелить ухо рукой, чтобы спровоцировать насекомое выползти. Если это не сработает, можно залить в ухо несколько капель растительного масла или борного спирта. В этом случае насекомому станет тяжело дышать, и оно либо выползет само, либо погибнет. Во втором случае не рекомендуется выковыривать его самостоятельно, чтобы не повредить барабанную перепонку, лучше обратиться к отоларингологу.
"Всё, что можно сделать, — это аккуратно промыть слуховой проход тёплой водой с помощью спринцовки или шприца без иглы", — подчеркнула Дворникова в беседе с "Москвой 24".
Правда, заливать жидкость в ухо рекомендуется, только если вы уверены, что в нём насекомое, а не мелкий предмет. Последний может набухнуть от воды и его будет намного сложнее извлечь, предупредила Дворникова.
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