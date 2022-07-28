Масло, спирт и никакой паники: Названы способы "изгнать" из уха незваное насекомое

Если в ухо попало насекомое, не стоит паниковать: оно не повредит барабанную перепонку, заверила заведующая детским лор-отделением ЦКБ управделами президента РФ Тамара Дворникова.

Первым делом эксперт посоветовала пошевелить ухо рукой, чтобы спровоцировать насекомое выползти. Если это не сработает, можно залить в ухо несколько капель растительного масла или борного спирта. В этом случае насекомому станет тяжело дышать, и оно либо выползет само, либо погибнет. Во втором случае не рекомендуется выковыривать его самостоятельно, чтобы не повредить барабанную перепонку, лучше обратиться к отоларингологу.

"Всё, что можно сделать, — это аккуратно промыть слуховой проход тёплой водой с помощью спринцовки или шприца без иглы", — подчеркнула Дворникова в беседе с "Москвой 24".