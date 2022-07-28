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28 июля, 16:02

В Мариуполе начали вещание российские телеканалы

В Мариуполе в тестовом режиме запустили вещание российских телеканалов и радиостанций

В Мариуполе стартовало вещание российских телеканалов и радио, сообщает пресс-служба Министерства связи Донецкой Народной Республики. Как уточнили специалисты ГУП ДНР "РТПЦ", пока что оно запущено в тестовом режиме.

Теперь жителям Мариуполя доступны для просмотра Первый канал, "Россия-1 Крым", "Матч!", Пятый канал, "Россия Культура", "Россия 24 Крым", НТВ, "Карусель", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Луганск 24" и прочие.

Кроме того, мариупольцам теперь доступны радиостанции "Радио России Крым" на частоте 90,4МГц, "Маяк" на частоте 88,0 и "Вести-ФМ" на частоте 106,9.

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Ранее Лайф сообщал, что в Мариуполе уже не менее 90% расчётов производится в рублях. Город начал переходить на российскую денежную единицу около двух месяцев назад, однако гривна всё ещё принимается.

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Донецкое агентство новостей

Ирина Фальке
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