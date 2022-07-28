Диабет, панкреатит, язва: Названы страшные последствия кофе натощак

Пить кофе на голодный желудок — опасно для здоровья, предостерегла читателей Ura.ru диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов России Кристина Плотникова. Самым безобидным из возможных заболеваний специалист назвала изжогу.

"Постепенно у вас может развиться ряд заболеваний ЖКТ или могут обостриться уже имеющиеся, такие как гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь. Кофе стимулирует пищеварение за счёт высокого содержания органических кислот. Попадая в пустой желудок, он провоцирует выделение большого количества желудочного сока, который разъедает стенки органа", — пояснила Плотникова.

Ещё одним малоприятным последствием эксперт назвала развитие сахарного диабета второго типа. Помимо этого кофе стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. Из-за этого происходит подавление выработки серотонина. В итоге вместо прилива энергии со временем начинает ощущаться упадок сил. Кроме того, из-за негативного влияния на центральную нервную систему нарушаются механизмы сна и бодрствования.