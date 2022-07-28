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28 июля, 16:10

Иммунолог рассказала, как спать под кондиционером и не заболеть

Иммунолог Ярцева назвала способ спать под кондиционером и не заболеть

Спать со включённым кондиционером можно, не опасаясь за здоровье, главное — знать несколько важных нюансов. Об этом "Вечерней Москве" рассказала терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

"Кондиционер должен быть правильно установлен, чтобы не стать причиной простудных заболеваний. Он не должен находиться над рабочим местом человека и тем более над кроватью. Если установить его над дверью, то поток воздуха будет распространяться вверх, что не представляет опасности для здоровья человека", — пояснила терапевт.

По её словам, вариант вовсе отказаться от кондиционера подходит не всем. Охлаждение воздуха необходимо тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и кому тяжело переносить духоту. При этом она подчеркнула, что помещение нужно регулярно проветривать, чтобы не происходило застоя воздуха.

Вместе с тем Ярцева напомнила, что нужно периодически проводить очистку кондиционера, так как в нём могут скапливаться грибки и аллергены, провоцирующие раздражение дыхательных путей.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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