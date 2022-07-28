В Госдуме обратились к ФСБ с просьбой запретить солистам "Би-2" въезд в Россию

В ФСБ России поступил запрос запретить въезд в страну "австралийским гражданам", лидерам группы "Би-2", за дискредитацию российских военных, участвующих в спецоперации. Автор документа — депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрий Кузнецов, с текстом ознакомился корреспондент РИА "Новости".

"Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич [Бортников], рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы "БИ-2")", — говорится в обращении.

Депутат также попросил СК РФ проверить действия музыкального коллектива на предмет нарушения уголовной статьи о дискредитации Вооружённых сил РФ и принять соответствующие меры. По словам Кузнецова, в непростое для страны время нужно руководствоваться не собственными интересами, а государственными.

"Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах", — цитирует политика пресс-служба.