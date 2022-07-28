Огромный экран рухнул и придавил танцора во время выступления бойз-бенда Mirror в Гонконге

В Гонконге прямо во время концерта бойз-бенда Mirror на сцену рухнул огромный экран, на котором транслировалось выступление, и придавил одного из танцоров. Кадры удалось снять очевидцам, которые поделились ими в соцсетях.

Огромный экран рухнул на сцену во время выступления бойз-бенда Mirror в Гонконге. Видео © Twitter / nandouro / Metropoles

Всё произошло совершенно внезапно. Концерт шёл по плану, однако в какой-то момент светодиодная панель начала наклоняться и упала прямо на сцену, где в это время под ритмичную музыку задорно скакали танцоры. В результате инцидента пострадали два человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии. А сам концерт, к несчастью фанатов и поклонников, был прерван.

Кадры с места происшествия. Фото © Twitter / jeancobasi