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28 июля, 19:30

Подростки в Воронеже допрыгались на могилах до уголовного дела

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту танца подростков на могилах в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента в Воронеже, где подростки танцевали на могилах. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

"Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Левиту К.Э. возбудить уголовное дело по факту действий молодых людей, которые надругались над могилами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в Центральном аппарате СКР.

Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать на могилах ветеранов

Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать на могилах ветеранов

Как сообщал Лайф, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-"видеооператора" от задержания.

Обложка ©

Пресс-служба СК РФ

Андрей Григорьев

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