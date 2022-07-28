Подростки в Воронеже допрыгались на могилах до уголовного дела
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту танца подростков на могилах в Воронеже
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента в Воронеже, где подростки танцевали на могилах. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
"Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Левиту К.Э. возбудить уголовное дело по факту действий молодых людей, которые надругались над могилами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в Центральном аппарате СКР.
Как сообщал Лайф, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-"видеооператора" от задержания.
Пресс-служба СК РФ