Подростки в Воронеже допрыгались на могилах до уголовного дела

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента в Воронеже, где подростки танцевали на могилах. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

"Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Левиту К.Э. возбудить уголовное дело по факту действий молодых людей, которые надругались над могилами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.