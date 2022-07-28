Захарова ответила на просьбу Госдепа о переговорах Блинкена с Лавровым
Захарова: Лавров, "когда позволит время", уделит внимание просьбе о беседе с Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сможет уделить время просьбе Госдепартамента США о телефонном разговоре с его американским коллегой Энтони Блинкеном, когда позволит график. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", — приводит ТАСС комментарий Захаровой.
Как сообщал Лайф, Блинкен сам объявил о намерении провести разговор с Лавровым. Госсекретарь хотел бы поднять вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Затем Госдеп подтвердил, что соответствующий запрос в Москву был направлен.
Пресс-служба МИД РФ