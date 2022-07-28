Захарова ответила на просьбу Госдепа о переговорах Блинкена с Лавровым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сможет уделить время просьбе Госдепартамента США о телефонном разговоре с его американским коллегой Энтони Блинкеном, когда позволит график. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", — приводит ТАСС комментарий Захаровой.