Зверски убивали сирот: Отправлены за решётку "чёрные риелторы" из Тольятти

Самарский областной суд вынес приговор риелторам, зверски убивавшим людей из-за квартир. Преступники получили разные сроки заключения по разным статьям. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, банда била по голове и нанесла 55 колото-резаных ран 54-летнему ветерану МВД Индееву. 19-летней студентке Асияновой связали руки и забили насмерть молотком. 20-летнего Никонова оставили без верхней одежды на морозе, и он замёрз насмерть. Незадолго до этого молодой человек получил квартиру в Жигулёвске. А некоторые клиенты чёрных риелторов бесследно исчезли. К примеру, это выпускница детдома Наталья Барменкова и ее трёхлетняя дочь Полина.

Эти преступления совершались в Тольятти в 2007–2019 годах. Преступники по главе с Лилией Малебской переписывали на себя квартиры своих жертв.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой) пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц организованной группой из корыстных побуждений), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой), п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)", — говорится в сообщении СК РФ.