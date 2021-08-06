Эффектная дама и палачи: в Тольятти начался суд над бандой, убивавшей сирот В Самарской области начался судебный процесс над чёрными риелторами, которые убивали детдомовцев ради квартир. Жертв могут быть десятки. Предполагаемый главарь банды — яркая женщина с тяжёлой судьбой. 5 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram/malebskaia

55 ударов ножом

Возможно, когда-нибудь Лилия Малебская попадёт в учебники криминальной психологии и о ней снимут кино. Одинокая мать недееспособного 31-летнего сына, страдающего шизофренией. Улыбчивая заводчица собак породы американская акита. Эффектная разведённая дама в красивых интерьерах, окружённая многочисленными поклонниками. А ещё, по версии следствия, она изобретательная беспринципная злодейка, виртуозно манипулирующая людьми.





Уже два года Лилия находится в СИЗО по обвинению в чёрном риелторстве, похищениях, вымогательстве и серии убийств в Тольятти. Расследование шло тяжело, суд над ней и её подельниками начался только сейчас. Как считают правоохранители, именно она организатор страшных преступлений; сколоченная ею банда орудовала с 2007 по 2019 год, жертвами становились сироты, детдомовцы, старики, пьяницы, должники и просто доверчивые люди. Кому-то из потерпевших везло, они оставались без квартир, но выживали. Четыре человека, включая двухлетнего ребёнка, пропали без вести. Также в деле есть три трупа, случайно обнаруженных на обочине трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

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Речь о последней жертве чёрных риелторов — 54-летнем ветеране МВД Андрее Индееве. Соседи говорят, он был со странностями, но не пил, мухи не обидел. Его вывезли в лес и убили с особой жестокостью: 55 раз пырнули ножом, размозжили голову.

Забитая молотком сирота Наталья Асиянова. Фото из личного архива подруг

В далёком 2012 году нашли тела двух выпускников детдома. Сначала 20-летнего Виктора Никонова. Он умер в поле от переохлаждения без верхней одежды и ботинок. Позднее в нескольких километрах обнаружили его одногодку Наталью Асиянову. Ей связали руки и забили насмерть восемью ударами молотка.

Притон, где разбивались мечты сирот

Как и все сироты из детдома, Наталья Асиянова надеялась на бесплатную квартиру, положенную от государства.

— Но где положено, там и наложено, — невесело шутит её подруга, которая хорошо помнит события тех давних лет. — В мэрии Тольятти Наташу быстро осадили, очереди ждать лет 50. Но сказали, что делу может помочь риелтор Лилия Малебская, дали её контакты. Та стала обхаживать Наташу.

Один из притонов, где губили жизни сироты. Видео © LIFE

Другая знакомая Асияновой по детдому вспоминает такой случай:

— Однажды Лилия Малебская дала нам с Натальей Асияновой пару тысяч рублей и пустила нас переночевать. Но привела не к себе домой, а в 137-ю общагу — в притон, где изготавливают и употребляют наркотики. Деваться нам некуда, остались. Потом мы с Наташей поняли, что знаем эту квартиру. Раньше там жила девчонка из нашего детдома и её малыши-дети...

Речь о Наталье Кошуровой, ещё одной жертве чёрных риелторов. К счастью, девушка жива. Вот что она рассказала Лайфу.

Наталья Кошурова с сыновьями. Фото © OK / Наталья Кошурова

— Лилии Малебской я доверяла, но не понимала, почему она пытается поссорить меня с парнем. А мы с ним воспитывали детей. После того как Малебская помогла получить квартиру, начались странности. Незнакомые мужчины угощали меня спиртным. Последующие дни в тумане. Они уговорили меня взять в долг и повезли к нотариусу. Я что-то подписала, у меня украли документы, так и потеряла жильё. Взамен Лилия Малебская переписала на меня койко-место в бараке в деревне Новочеремшанск, — до сих пор содрогается Кошурова. И всё же её история закончилась хеппи-эндом. Она вышла замуж за своего парня, они получили материнский капитал и купили коттедж в Ульяновской области.

Барак в Новочеремшанске. Фото © LIFE

А вот в бывшей квартире Кошуровой образовался тот самый притон. Эта вонючая дыра с матрацами на полу сломала жизнь многим детдомовцам. Там плотно подсела на психотропные вещества сирота Дарья Елисеева. Она была клиенткой Малебской и умерла от передоза. Затягивало в пучину зависимости и Наталью Асиянову. Но незадолго до гибели та смогла взяться за ум. Тогда Асиянову вывезли в поле и убили. Своё новое жильё, которое ей выхлопотала Малебская, бедняжка так и не увидела.

Артур Степанищев. Фото © OK / Артур Степанищев

Подробно о тяжёлой жизни сирот можно узнать из первых уст, если посмотреть очередной спецпроект Лайфа "Сиротские души". Команда редакции снимала его две недели в Самарской области. Детдомовцы без купюр рассказывают о том, как их лишают квартир мошенники, как подсаживают на наркотики барыги и вербуют в проститутки сутенёры. Своего рода коллегой Малебской можно назвать Артура Степанищева. По собственному признанию, почти все десятые годы он занимался сутенёрством, большинство его девочек как раз были воспитанницами детдома, многие из потока убитой Натальи Асияновой. Артуру не грозит тюремный срок, он умирает от рака.

ЕМБЕД ФИЛЬМА

— У детдомовцев есть своя изюминка, эдакая душевная чистота и простота. Из интернатов они выходят совсем слабые, не знающие взрослой жизни, но при этом уверенные, что уже всё отлично понимают. А тут им выдают квартиру, окружают риелторы, какие-то подозрительные люди лезут в друзья. Шансов выжить и стать счастливыми у сирот немного, — размышляет Татьяна Прокофьева, лучшая подруга убитой Натальи Асияновой.

— Как с кем-нибудь списываюсь из своего детдомовского выпуска, так сразу "тот умер", "этот умер". По итогу нас 30 человек было, выжило лишь семь, включая меня. Остальные спились, снаркоманились, убиты... А большинству ещё тридцати нет! — грустно резюмирует Наталья Кошурова.

Палачи банды

Одна из достопримечательностей Тольятти — "аллея героев", где похоронены местные криминальные авторитеты. Многие пали в особо кровопролитных боях 1998 года, по итогам которых прекратила существование купеевская ОПГ. Тогда же Малебская отдыхала с мужем и его знакомыми на берегу Волги. Их компанию обстреляли неизвестные. Погибло восемь человек. Лилия не пострадала, а вот её супруг остался инвалидом. Возможно, эта бойня не что иное, как эпизод бандитских войн.

"Аллея героев", где похоронены тольяттинские криминальные авторитеты. Фото © Wikipedia

Всю жизнь Лилия Малебская имела проблемы с законом. В 2001-м и 2006-м её подозревали в мошенничестве, в 2003-м — в хулиганстве, в 2009-м разыскивали по уголовному делу. По некоторым данным, на скользкий путь она могла вступить ещё в первой половине 90-х. А с нужными людьми её как раз успел познакомить муж до своего ранения. Например, с Евгением Никольским.

Евгений Никольский. Фото © VK

Евгений Никольский был кикбоксером и тренером в качалке. В том самом кровопролитном 1998 году его впервые осудили, и сразу на шесть лет лишения свободы по тяжкой статье "Похищение человека". По версии следствия, именно Никольский убил Наталью Асиянову по приказу Малебской. Он сам признался, пошёл на сделку со следствием и уже отбывает свой десятилетний срок в тюрьме. Однако сразу после ареста Никольский утверждал, что оговорил себя под пытками.

— Никольский не святой. Но мы, сироты, никогда не поверим, что это он убил нашу девочку. Евгений и Наташа встречались какое-то время. Даже после расставания он трепетно любил её и беспокоился за неё, — утверждают подруги убитой Натальи Асияновой.

Лилия Малебская давно разведена, её последним сожителем перед арестом был Дмитрий Скороход. По сведениям источников Лайфа, до знакомства с Малебской он занимался мелким рэкетом. Сейчас Скороход в СИЗО, дожидается суда. Правоохранители считают, что Малебская использовала его как грубую силу, если нужно было кого-то запугать или избить. Причём зарплату как член банды Скороход, вероятно, не получал: якобы Лилия только дарила ему дорогие подарки, иногда давала деньги на бензин и время от времени подбрасывала тысяч пятьдесят рублей на расходы.

Пётр Орлов. Фото © VK/Кирилл Орлов

Ещё одним палачом банды уже признан судом Петр Орлов. Едва ли не половину своей жизни этот человек провёл в тюрьмах. Он уже сидел за изнасилование девушки и убийство участкового полиции в самарской колонии. Сейчас мотает срок в иркутской по делу о чёрных риелторах.

Орлов рассказал мне, что Малебская отдала ему 800 тысяч рублей за убийство её клиентов, у которых находились в собственности доли в квартирах по улицам Куйбышева и Фрунзе. Сокамерник Петра Орлова 2019 г.

Исходя из упомянутых адресов, можно предположить, что Пётр Орлов поведал сокамернику о судьбе сироты Надежды Барменковой и её двухлетней дочки Полины. Сейчас они числятся пропавшими без вести.

Место обнаружения трупа Натальи Асияновой. Побочная дорога автотрассы Р228. Фото © google.ru / maps

В изоляторе дожидается приговора неоднократно судимый уроженец Дагестана Камил Камилов. Якобы по заказу Малебской он выполнял самую грязную работу. Камилов имеет репутацию бандита, связанного с криминальными авторитетами. Никогда нигде официально не работал, по слухам, промышлял крышеванием бизнеса и выбиванием долгов. Его подозревают в убийствах Андрея Индеева (55 ударов ножом) и Виктора Никонова (переохлаждение).

Интересная деталь — как рассказал источник Лайфа, вместо слова "убить" члены банды говорили "устроить на кирпичный завод" или "увезти в Дагестан"...

Путь Лилии Малебской чем-то напоминает возвышение гения злодейства Хайзенберга из популярного американского сериала "Во все тяжкие". Как рассказали тольяттинские риелторы, Малебская в начале нулевых начала делать "дела" с более опытным агентом недвижимости Татьяной Феткуловой. Та познакомила её с Камиловым. Под конец жизни Татьяну Феткулову мучила совесть, а потом, в 2009-м (по версии следствия, в год, когда банда Малебской окончательно встала на ноги), она умерла от медицинского укола. Родственники Феткуловой не сомневаются: её убили.

Актёры

Другое звено банды — "актёры". На сделках, в регпалате и у нотариусов они выдавали себя за людей, которые были уже похищены, или за мёртвых. Фотографии "актёров" вклеивались в паспорта жертв. По версии следствия, спектакли разыгрывали Екатерина Бегунова и Ольга Лобанова. Обе на скамье подсудимых. Лобанова сожительствовала с Камилом Камиловым. Скорее всего, он и привлек её к "бизнесу". Иногда "актёров" нанимали за 5 тысяч рублей из детдомовцев. Некоторые сироты работали у Малебской информаторами за пятьсот-тысячу рублей.

Ольга Лобанова. Фото © VK / Ольга Лобанова

На Лилию Малебскую не были оформлены ООО или ИП. Бумаги подписывали другие члены банды. Чаще всего это делала Елена Заборская — директор легального риелторского агентства. В материалах дела многие свидетели называют её правой рукой Малебской. Причём якобы Елена Заборская отвечала за Автозаводский район Тольятти, где всех знала и имела связи. В итоге Заборская заключила сделку со следствием. Ей инкриминируют только мошенничество. С её выделенным в отдельное производство делом происходит нечто странное: его перенаправляли из суда в суд, вся информация скрыта, непонятно, какой итоговый приговор вынес Самарский областной судья.

Совсем другая ситуация с подсудимой Людмилой Елчевой. Ей светит срок за организацию убийства. Она как риелтор заключила договор продажи квартиры с "актрисой", игравшей роль мёртвой Натальи Асияновой. Родственники и коллеги уверены, что Елчева ничего не знала, её подставила Лилия Малебская.

Отдельным звеном банды являлась Екатерина Мартьянова. В офисе в Автозаводском районе Тольятти она подделывала документы, штампы, подписи. Мартьянова тоже пошла на сделку со следствием и отделалась испугом — 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вынес суд Автозаводского района города.

Полицейский след потерян?

По версии следствия, не членом банды оказался юрист Олег Зуев. Знакомые Малебской приписывают ей роман с ним. В деле он фигурировал как перекупщик квартир, но сейчас имеет статус свидетеля. У Зуева множество пятен на репутации. Судим за подделку документов. Организовал скандальный кооператив "Доходный дом", куда вложили сбережения сотни пенсионеров. Силовики подсчитали ущерб — четверть миллиарда рублей из этой организации уже выведена и украдена. А главное, Олег Зуев — бывший следователь тольяттинской полиции.

В отдельное производство выделили дело заключившего сделку со следствием Сергея Баринова. Судя по соцсетям, его жена — лучшая подруга Лилии Малебской. Баринов причастен к силовому, причём с участием полицейских, отъёму квартиры у Александра Колесникова, сироты из интерната для умственно отсталых.

Александр Колесников. Фото © LIFE

— Лилия надоумила меня поехать искать маму по России. Как риелтора мне её порекомендовали в мэрии. Двоюродному брату оставил паспорт, потому что боялся, что отберут. И уехал на три года путешествовать, доехал автостопом даже до Дальнего Востока. Позже узнал, что в мою квартиру приехали полицейский в форме и с ним какой-то "человек в штатском". Они запугали родственника, что я мёртв и что это он меня убил. Он отдал документы. Квартиру перепродали, — даже такие ужасы Александр Колесников рассказывает с доброй улыбкой. Жизнь у него тяжёлая. Ютится у кузена, собирает картон, который продаёт по 8 рублей за килограмм.

Досталась украденная квартира Сергею Баринову. Это он тот самый "человек в штатском". Его уже осудили за мошенничество. Приговор не суров: 4 года и 6 месяцев тюрьмы, из которых он три года (день за полтора) отсидел в СИЗО. Остаётся ещё полтора года. Плюс есть возможность УДО. Согласно судебному решению, Сергей Баринов дружил с начальником угро тольяттинского отделения полиции № 24 Андреем Носковым. Каким-то образом, "обманом, не раскрывая истинных намерений", Баринов уговорил силовика забрать паспорт умственно отсталого. Причём к запугиванию кузена Александра Колесникова Андрей Носков привлекал ещё и подчинённого — оперуполномоченного Дениса Стройкова.

Впоследствии у полицейских были проблемы. Стройкова и Носкова арестовала ФСБ. Опер в итоге стал свидетелем. А вот начальника угро осудили по статье "Превышение должностных полномочий" на один год и два месяца колонии. Учитывая время, проведённое Носковым в изоляторе, он либо на свободе, либо вот-вот выйдет. Мягкий приговор вынес судья Александр Кудашкин — бывший тольяттинский следователь.

На данный момент в деле Лилии Малебский не осталось полицейского следа. Это странно выглядит даже на фоне показаний остальных членов банды. Они говорят о том, что у "эффектной дамы" были "свои" люди в Росреестре, плюс прикормленные нотариусы, полицейские и даже чиновники из мэрии.

Как высоко тянутся ниточки от убийства тольяттинских сирот

— Теперь все делают вид, что не в курсе. На скамье подсудимых ни одного чиновника или участкового, — недоумевает тольяттинский риелтор Елена. — Детдомовцы же наивные, им в администрации Тольятти советовали Малебскую, они к ней и шли. С большинством пострадавших именно такая история и произошла. Жертв, думаю, десятки.

Чиновники мэрии Тольятти настойчиво отправляли сирот решать квартирные вопросы именно к Малебской — об этом и сами детдомовцы говорят. Год назад Лайф опубликовал расследование "Конвейер чёрных риелторов: как высоко тянутся ниточки от убийств сирот в Тольятти", где подробно описал обстоятельства гибели Натальи Асияновой. Также в той статье были названы имена двух чиновниц, которых, по мнению редакции, следователям стоило допросить. Этого не произошло. Но после общественного резонанса они обе уволились из тольяттинской администрации.

Гузель Гурбанова трудилась в должности старшего специалиста отдела по распределению жилплощади. Она дружит с Малебской в соцсетях и комментирует её посты.

Элина Зайкова — главная по жилищным вопросам в Тольятти. Фото © tltgorod.ru

Элина Зайкова была руководителем Гурбановой, занимая с 2012 года кресло начальника отдела по жилищным вопросам. А в нулевые Зайкова курировала трудных подростков, входила в комиссии по делам несовершеннолетних. Вплоть до недавнего увольнения она регулярно организовывала встречи с детдомовцами. Любопытная деталь: до 2012-го она долгие годы заведовала сектором правового сопровождения Автозаводского района. Учитывая это обстоятельство, она не могла не знать члена банды Елену Заборскую. Та, напомним, была риелтором по этому району и из-за специфики своей работы нередко судилась с мэрией.

Ещё штрих — недвижимость Элины Зайковой. Согласно выпискам из ЕГРН, в течение 2000 года она и её мать получили по квартире в доме 22 на улице Дзержинского. А в 2004 году у Зайковой и её дочери почти одновременно появляется по квартире на улице 40 лет Победы, д. 2. Это всё Автозаводский район. Каждый раз Зайковы становились первыми собственниками.

Вот как работу бывших коллег (а также подчинённых) прокомментировала Инна Сорокина, руководитель Департамента по управлению муниципальным имуществом г. Тольятти.

— Возглавляю департамент с 2015 года, поэтому, и, наверное, к счастью, ничего про схемы с сиротами сказать не могу. Сейчас такого нет, закон о выдаче им квартир тоже изменился. Гузель Гурбанову не знаю, не слышала. Элину Зайкову знаю как грамотного специалиста высокого уровня, не причастного ни к какой противозаконной деятельности. Уволилась она потому, что вышла на пенсию. Инна Сорокина Руководитель Департамент по управлению муниципальным имуществом г.Тольятти

P.S.: Пока Лилия Малебская в СИЗО, её недееспособный сын оказался в доме-интернате для престарелых и инвалидов. По сути, стал детдомовцем.

Авторы Егор Пережогин