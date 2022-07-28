Станцевавший на могилах подросток перед этим шокировал свой класс

Подросток из Воронежа по имени Фёдор, который вместе с приятелем осквернил могилы, ещё до этого шокировал сверстников. Источники Лайфа привели рассказ одного из его одноклассников.

Как он рассказал, новый ученик появлялся в классе периодически — то уезжал к отцу, предположительно, в Египет, то вновь учился в Воронеже. Поначалу вёл себя тихо, общался в основном с девочками. Затем одноклассники заметили в нём перемену, которая многих шокировала.

"С девчонками постоянно, а потом он просто начал говорить, что он женщина. "Я девушка", — говорит о себе в женском роде. В прошлом году просто в школу пришёл накрашенный, то есть маникюр, ресницы", — рассказал подросток.

По его словам, в этом году в школу приходила мама их нового одноклассника и они поняли, что Фёдор продолжит учиться с ними. Однако теперь есть сомнения, что после всех событий он останется в школе, скорее всего, он уедет в Египет к отцу.