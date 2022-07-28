Станцевавший на могилах подросток перед этим шокировал свой класс
Одноклассник рассказал о странном поведении подростка, станцевавшего на могилах в Воронеже
Подросток из Воронежа по имени Фёдор, который вместе с приятелем осквернил могилы, ещё до этого шокировал сверстников. Источники Лайфа привели рассказ одного из его одноклассников.
Как он рассказал, новый ученик появлялся в классе периодически — то уезжал к отцу, предположительно, в Египет, то вновь учился в Воронеже. Поначалу вёл себя тихо, общался в основном с девочками. Затем одноклассники заметили в нём перемену, которая многих шокировала.
"С девчонками постоянно, а потом он просто начал говорить, что он женщина. "Я девушка", — говорит о себе в женском роде. В прошлом году просто в школу пришёл накрашенный, то есть маникюр, ресницы", — рассказал подросток.
По его словам, в этом году в школу приходила мама их нового одноклассника и они поняли, что Фёдор продолжит учиться с ними. Однако теперь есть сомнения, что после всех событий он останется в школе, скорее всего, он уедет в Египет к отцу.
"Я с ним не общаюсь, общаться с таким человеком тоже никогда не планировал. И не планирую. Мне такие люди очень отвратительны", — сказал подросток о "танцоре".
Как сообщал Лайф, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-"видеооператора" от задержания.
Telegram / SHOT