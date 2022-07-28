Девочка, её мать и пытавшийся их спасти подросток утонули в Ставропольском крае

Три человека утонули в Ставропольском крае: четырёхлетняя девочка, её мать и пытавшийся их спасти подросток. Об этом информирует прокуратура региона.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла у селения Винсады, что под Пятигорском. По предварительным данным, гуляя по берегу водоёма, девочка оступилась и упала в воду. Мать бросилась её спасть, но начала тонуть. Вытащить их попытался 16-летний подросток, но и он погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, повлёкшее смерть двух или более лиц".