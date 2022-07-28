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28 июля, 20:42

Девочка, её мать и пытавшийся их спасти подросток утонули в Ставропольском крае

Три человека утонули в Ставропольском крае: четырёхлетняя девочка, её мать и пытавшийся их спасти подросток. Об этом информирует прокуратура региона.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла у селения Винсады, что под Пятигорском. По предварительным данным, гуляя по берегу водоёма, девочка оступилась и упала в воду. Мать бросилась её спасть, но начала тонуть. Вытащить их попытался 16-летний подросток, но и он погиб.

В Тамбовской области 13-летняя школьница утонула в реке на глазах у друзей

В Тамбовской области 13-летняя школьница утонула в реке на глазах у друзей

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, повлёкшее смерть двух или более лиц".

Ранее Лайф писал, что в Тамбове на пляже утонул шестилетний мальчик. По данным следствия, ребёнок играл в воде в детской зоне, однако в какой-то момент нырнул и пропал из поля зрения отца.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова

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