В США рассказали, когда Украина может остаться без ракет для HIMARS
Полковник из США Канчиан: Запасы ракет для HIMARS на Украине могут скоро закончиться
Если Соединённые Штаты дополнительно не отправят Украине ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, запасы этих снарядов там вскоре могут закончиться. Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан отвёл на это четыре месяца.
В интервью The Drive он пояснил, что, пока у Украины только 12 или 20 систем HIMARS, темпы расходования ракет не вызовут проблем. Но если США решат передать Киеву больше установок, ситуация изменится.
"Когда вы начинаете получать больше <…> я думаю, что к четвёртому месяцу (боеприпасы. — Прим. ред.) могут у вас просто исчерпаться", — сказал Канчиан.
Ранее Лайф сообщал, что российские силы ПВО стали сбивать ракеты HIMARS "Буками". Как пояснил офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), батарея отечественного ЗРК уже сбила не один боеприпас американской установки в небе Донбасса.
Wikipedia / Christopher Gaylord