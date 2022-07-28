В США рассказали, когда Украина может остаться без ракет для HIMARS

Если Соединённые Штаты дополнительно не отправят Украине ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, запасы этих снарядов там вскоре могут закончиться. Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан отвёл на это четыре месяца.

В интервью The Drive он пояснил, что, пока у Украины только 12 или 20 систем HIMARS, темпы расходования ракет не вызовут проблем. Но если США решат передать Киеву больше установок, ситуация изменится.

"Когда вы начинаете получать больше <…> я думаю, что к четвёртому месяцу (боеприпасы. — Прим. ред.) могут у вас просто исчерпаться", — сказал Канчиан.