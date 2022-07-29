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28 июля, 21:29

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

На юго-востоке Москвы произошёл пожар по адресу улица Алма-Атинская, 7, к. 2. По данным Лайфа, вызов в МЧС поступил в 23:58. Возгорание случилось на первом этаже 12-этажного здания.

По информации агентства "Москва", со второго этажа был спасён один человек, локализовано возгорание было в 00:21.

Десятки собак сгорели заживо в подмосковном приюте

Десятки собак сгорели заживо в подмосковном приюте

Как сообщал Лайф, на днях в Москве масштабный пожар охватил кровлю жилого дома в Москве. Благодаря быстрым действиям пожарных, в том числе привлечению вертолёта, огонь быстро потушили, обошлось без пострадавших.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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