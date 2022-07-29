В Германии не увидели повода для гордости от поставок оружия Украине

В Германии никто не должен гордиться тем, что страна поставляет оружие Украине. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, глава минэкономики Роберт Хабек. Вместе с тем он считает, что сейчас Берлин не может не отправлять оружие Киеву.

Министр выступил перед жителями города Байройт. Как пишет агентство DPA, общение проходило под свист и выкрики. На плакатах, которые принесли некоторые митингующие, было написано "Разжигатель войны".

Хабек назвал поставку оружия Украине "важным решением", но признался: не готов заявить, что оно "хорошее в моральном смысле", так как любое оружие убивает людей.

"Гордиться этим никто не должен", — сказал министр и добавил, что решение о поставках оружия "амбивалентно с точки зрения морали".