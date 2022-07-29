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28 июля, 21:26

В Германии не увидели повода для гордости от поставок оружия Украине

Вице-канцлер ФРГ Хабек: поставками оружия Украине гордиться никто не должен

В Германии никто не должен гордиться тем, что страна поставляет оружие Украине. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, глава минэкономики Роберт Хабек. Вместе с тем он считает, что сейчас Берлин не может не отправлять оружие Киеву.

Министр выступил перед жителями города Байройт. Как пишет агентство DPA, общение проходило под свист и выкрики. На плакатах, которые принесли некоторые митингующие, было написано "Разжигатель войны".

Хабек назвал поставку оружия Украине "важным решением", но признался: не готов заявить, что оно "хорошее в моральном смысле", так как любое оружие убивает людей.

"Гордиться этим никто не должен", — сказал министр и добавил, что решение о поставках оружия "амбивалентно с точки зрения морали".

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Как сообщал Лайф, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отставание Германии от США в вопросе поставок оружия Украине. Он указал на то, что у Берлина нет таких возможностей, как у Вашингтона.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Андрей Григорьев

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