Жертвами пожара в общежитии на юге Москвы стали восемь человек
Восемь человек погибли в Москве в результате пожара, которой произошёл в здании на улице Алма-Атинская, д. 7, корп. 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник агентства уточнил, что "было много жильцов, кого успели — эвакуировали". По его словам, пожар начался на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты.
Лайф сообщал, что первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован. Возник он на первом этаже 14-этажного здания. Что стало его причиной, ещё предстоит выяснить.
Агентство "Москва"