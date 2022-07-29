Жертвами пожара в общежитии на юге Москвы стали восемь человек

Восемь человек погибли в Москве в результате пожара, которой произошёл в здании на улице Алма-Атинская, д. 7, корп. 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что "было много жильцов, кого успели — эвакуировали". По его словам, пожар начался на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты.