НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 21:49

Жертвами пожара в общежитии на юге Москвы стали восемь человек

Восемь человек погибли в Москве в результате пожара, которой произошёл в здании на улице Алма-Атинская, д. 7, корп. 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что "было много жильцов, кого успели — эвакуировали". По его словам, пожар начался на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты.

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

Лайф сообщал, что первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован. Возник он на первом этаже 14-этажного здания. Что стало его причиной, ещё предстоит выяснить.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров