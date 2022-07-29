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28 июля, 22:46

"Яжебатя" по-тюменски: Отец поставил "обидчиков" маленького сына на колени

В Тюмени мужчина на улице поставил двоих мальчиков на колени

В Тюмени мужчина на улице заставил двоих мальчиков встать перед ним на колени. Таким образом он решил проучить детей, которые якобы оскорбили его маленького сына. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Тюмени мужчина поставил школьников на колени © Telegram / Mash

Как сообщается, "яжебатя" живёт в Центральном районе города на улице Котельщиков. Мужчина разгневался, увидев своё чадо со слезами на глазах. Сын указал на обидчиков — мальчиков постарше.

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Вместо воспитательной беседы с ними папаша решил действовать грубым способом. Судя по голосу "обидчиков", те тоже заплакали. Мужчина заставил их просить прощения, а затем отпустил.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье отчим два года тушил о детей сигареты, обливал их кипятком и морил голодом.

Обложка ©

Telegram/Mash

Юлия Коновалова

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