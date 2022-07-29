Депутаты предложили ввести скидочные карты для малоимущих

В Госдуме подготовили законопроект о социальных скидочных картах специально для малоимущих. По мнению инициаторов, это позволит нуждающимся покупать дешевле продукты и лекарства от магазинов-партнёров, которые добровольно вступят в проект. Об этом рассказал соавтор документа, глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Проект ориентирован на поддержку граждан, чей доход меньше прожиточного минимума (сейчас в целом по стране составляет 13,9 тыс. рублей). С помощью новой карты малоимущие смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками. Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы.

"Для магазинов этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей", — пояснил Нилов в беседе с "Известиями".

Согласно задумке, малоимущие смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление. Карты предлагается начать выпускать уже в 2023 году. Законопроект должен вступить в силу с 1 января следующего года.