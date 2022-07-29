Народный кошелёк: Сколько тратят на жизнь россияне и украинцы Цены в России и на Украине отличаются по многим показателям, особенно это заметно в оплате услуг ЖКХ, однако сравнение показывает, что жить в РФ лучше, даже получая среднюю зарплату. 28 июля, 21:40 Фото © David Ramos / Getty Images

Граждане Украины последние несколько лет переживают не лучшие годы. Их зарплаты едва хватает на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов и иные нужды. В этом вопросе россияне могут чувствовать себя куда спокойнее, так как средние показатели оплаты труда куда выше, чем на Украине.

Средний доход

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На конец марта, то есть уже после начала специальной военной операции на Украине, граждане России получали в среднем 56 545 рублей, о чём свидетельствуют данные Федерации независимых профсоюзов России. В пересчёте на американскую валюту по курсу 31 марта это получалось 727 долларов.

До начала СВО на Украине средняя зарплата была 14 413 гривен, а в начале июля 13 674 гривны, следует из анализа портала Work.ua. То есть украинец может рассчитывать лишь на 380 долларов.

Не стоит забывать пенсионеров. Им живётся куда тяжелее. Средняя пенсия на Украине, по данным местного Пенсионного фонда, — 4370,45 гривны. В России же средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам — 17 533 рубля. Получается, что пенсионер на Украине получает 118 долларов, а в России ­— 299 долларов.

Оплата квартиры

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На Украине тарифы за жилищно-коммунальные услуги росли регулярно. За двухкомнатную квартиру в конце прошлого года киевляне в среднем отдавали 2800 гривен, в январе уже на 1200 гривен больше. Не позавидуешь пенсионеру, который получает 4500 гривен и отдаёт 4000 за коммуналку.

В России легче с этим. Банк "Русский стандарт" сделал анализ, из которого следует, что средний платёж за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2022 года составил 3722 рубля. В Санкт-Петербурге этот показатель выше на 500 рублей, но в любом случае это не абсолютно вся пенсия.

В перерасчёте на доллар получается, что украинец платит за квартиру 108 долларов, а россиянин около 80 долларов. Кстати, коммунальные услуги подешевели в освобождённой Херсонской области.

— По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в три раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрение российских стандартов соцобеспечения — начало пути к достойной жизни, — отметила у себя в телеграм-канале заместитель главы Херсонской администрации Екатерина Губарева.

Цены на продукты

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Картошка, которая есть в доме у каждого, меняет стоимость в зависимости от сезона. На данный момент на Украине она стоит 11 гривен (0,29 доллара). Лук — 8 гривен (0,21 доллара). Цена на молоко на Украине кажется запредельной — 65 гривен (1,76 доллара). Макароны — 27 гривен (0,73 доллара). Стоимость куриных яиц варьируется на отметке в 50 гривен (1,36 доллара).

В Москве ценник на некоторые продукты выше, но всё познаётся в сравнении. За 30 рублей (0,49 доллара) в российской столице можно купить килограмм картофеля. Лук можно купить за 39 рублей (0,64 доллара). Молоко в России явно дешевле — 77 рублей (1,28 доллара). Цена на яйца не в пользу российской столицы — 100 рублей (1,66 доллара). В России столько макарон, что глаза разбегаются. Если взять не самые дешёвые, то на кассе с вас попросят 55 рублей (0,91 доллара).

— Если пересчитывать не в абсолютных ценах, а по паритету покупательной способности (то есть с учётом разницы в зарплатах), то в России всё получается существенно дешевле. После 2014 года благосостояние украинцев существенно просело. В 2015 году ВВП страны был в два раза ниже, чем до Майдана. В результате Украину официально признали самой бедной страной Европы, беднее Молдавии и Косова. С тех пор ситуация существенно не улучшалась, подавляющее большинство, за исключением мизерной прослойки приближённых к власти, живут в нищете, — пояснил политолог Александр Роджерс.

Кажется, что в России несколько дороже жить, судя по ценам. Но первый взгляд обманчив. Стоит попробовать потратить всю зарплату на молоко. На Украине на среднюю зарплату удастся купить 210 литров молока, а в России — 734 литра. Яиц в России можно приобрести 565 десятков, а на Украине — 273 десятка. Вот такой омлет.

Цена на литр 95-го бензина также показывает, что на Украине не всё хорошо с ценами. Сейчас литр топлива стоит примерно 50 гривен (1,36 доллара). В России аналогичный объём можно купить за 51 рубль (0,84 доллара). То есть за среднюю зарплату в РФ вы получаете 1108 литров 95-го бензина, а на Украине — 273 литра.

Да, можно многое списать на боевые действия, однако нужно понимать, что на Украине давно наблюдалось невменяемое повышение цен. Особенно это стало заметно после государственного переворота в 2014 году, когда до боёв было ещё далеко. На простых жителей легли расходы на кредиты западных структур и собственных чиновников, которые не особо думали, что будет с населением. Всё прикрывалось европейским путём развития.

— Какой там, извините за моветон, на фиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. И самый лучший способ защиты — говорить, что это их цивилизационный выбор, — отмечал Владимир Путин.

Фото © Alexey Furman / Getty Images Станут ли зарплаты на Украине больше? 0 Да, после СВО Никогда этого не будет Украины не станет

Авторы Даниил Черных