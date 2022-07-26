Тайные переговоры с Москвой: К чему приведёт паническая атака европейцев и что означает 15-процентное сокращение потребления газа Почему за истерикой европейцев могут скрываться тайные переговоры и добьются ли политики, бизнесмены и обыватели ЕС нормализации ситуации по закупке и поставкам российского газа. 26 июля, 15:04 6797 6797 Обложка © Shutterstock

25 июля "Газпром" объявил о плановой остановке ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток". В Европе началась ожидаемая паника: цены на газ скакнули до рубежа 2000 долларов за тысячу кубометров, продержавшись на предыдущем максимуме лишь неделю.

На Россию посыпались обвинения в шантаже и политических манипуляциях. Объяснять решение "Газпрома" остановить для ремонта ещё один двигатель, обслуживающий "Северный поток", пришлось главе МИД России Сергею Лаврову, который напомнил, что это связано с правилами безопасности и их нельзя нарушать. Бонусом к нагнетаемой Западом истерике стало и решение ЕС обязать страны сократить потребление газа на 15%, что автоматически означает запуск экономических кризисов в странах Евросоюза. Первым о саботаже такого плана заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, затем к нему присоединились в Греции, Испании и ещё ряде государств.

Паническая атака европейцев

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Это не последняя паническая атака европейцев: они будут продолжаться и дальше, потому что, судя по безумным действиям руководства ЕС, решать проблему они не намерены. Готовые решения о запуске "Северного потока – 2", который можно было бы включить хоть сегодня, и ситуация с турбинами, для нормализации которой России нужны гарантии их возврата, если и прорабатываются, то пока закулисно. На практике политики Европы продолжают нагнетать русофобию и обвинять во всём Москву. Но это не Россия останавливает прокачку газа — они сами мешают своими действиями, отметил экономист Александр Роджерс.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, замещающий на время отпуска Олафа Шольца, поспешил обвинить Россию в коварстве и игре с сокращением поставок газа. Президент России неоднократно использовал доступность газа в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу, заявил он в эфире телеканала ZDF в четверг вечером. — Мы должны признать, что Путин использует этот газовый рычаг против нас, — сказал он. Однако эксперты считают, что за подобными высказываниями европейцы, не просчитавшие собственного краха, могут вести засекреченные переговоры.

Тайный эмиссар Шрёдер

Герхард Шрёдер. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Возможно, именно для этого в Москву прилетел Герхард Шрёдер, заявив, что он находится в отпуске. С одной стороны, являясь членом правления "Газпрома", он заинтересован в прибылях компании. И, хотя у него нет официальных полномочий от Федерального правительства Германии и даже немецкая пресса не возлагает никаких надежд на его визит, это очень опытный и умный политик в отставке, сохранивший хорошие отношения с российским президентом. По ряду версий, он может выступать как неофициальный переговорщик с российской стороной для негласной передачи Европе информации о том, насколько Кремль готов быть гибким в газовом вопросе.

— Герхард Шрёдер приехал вчера и остановился недалеко от Кремля — на Софийской набережной, около здания "Роснефти". Думаю, что немецкий экс-политик приехал в первую очередь по газовому вопросу, потому что то, что происходит сейчас вокруг поставок в Европу, грозит немецкой промышленности и потребителям Европы рецессией и падением уровня жизни. Сейчас все, кто зависит от поставок российского газа, с огромной надеждой смотрят на Шрёдера, — сказал политолог Марат Баширов.

По его мнению, среди обсуждаемых вариантов могут прорабатываться следующие вопросы: восстановление нормального режима эксплуатации, ремонта и транспортировки всего оборудования, которое поставлялось Западом "Газпрому". Поскольку российский поставщик соблюдает все юридические требования, которые были оформлены при покупке этого оборудования.

— Когда Россию начинают обвинять, что мы, мол, требуем какие-то юридические документы, то мы лишь выполняем свои обязательства, зафиксированные в документах много лет назад, — говорит Баширов. — Помимо претензий и обвинений особую актуальность приобретает политическая тема — "Северный поток – 2", оснащённый совершенно новым оборудованием, готовым к эксплуатации.

Даже с учётом того, что наземное оборудование СП-2 сейчас задействовано для внутреннего потребления газа в России, эту нитку можно запустить очень быстро, но всё упирается в политику.

Этот вопрос требует проработки с российской стороной и, возможно, является ещё одной темой закулисных переговоров Шрёдера, полагает Баширов. Хотя у Берлина связаны руки американскими санкциями. Все последние события вокруг газового вопроса показывают, что без согласия США европейцы боятся совершать какие-либо действия по покупке газа.

— Ситуация может выглядеть следующим образом: те предложения, которые господин Шрёдер услышит от нашей стороны и передаст в Берлин, потом будут продублированы через официальные каналы Вашингтону. И Германия будет ожидать вердикта. Если США скажут: "Нет, ребята, мы тут стали первые в поставках СПГ по высокой цене, вот и берите", — то немцы подчинятся и откажутся запускать СП-2. Но если вспомнить, как Берлин смог уговорить Оттаву вернуть первую турбину из ремонта, получив согласие американцев, то это доказывает, что Германия не такая уж и беспомощная, — напоминает Баширов.

Власть — пустить себе пулю в лоб

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Именно так можно охарактеризовать решение ЕС по сокращению потребления газа на 15%. Обосновав такой план нехваткой газа в хранилищах, Евросоюз предлагает странам самостоятельно решить, какой сектор производства пускать под откос. Чему страны ожидаемо сопротивляются.

Сокращение потребления газа на 15% означает автоматическую рецессию: спад производства, сокращение рабочих мест, доходов в бюджет, невыплату зарплаты — и в итоге рукотворный экономический кризис в каждом государстве Европы. Судя по всему, последствия такого решения никто даже не пытался посчитать. В ЕС нет экономических выкладок, как это можно безболезненно реализовать. Без конкретного наполнения такие решения выглядят для правительств стран ЕС как политическое самоубийство, полагает Роджерс.

И если от возврата экономического бумеранга за счёт его специфичной траектории можно отскочить, то те идеи, которые реализует ЕС, похожи на пулю в собственный лоб, констатирует Марат Баширов.

Фото © Shutterstock Когда мы сможем заметить результаты возможных тайных переговоров по газу? 0 Вероятно, к осени Спустя неделю после возвращения Шрёдера в Германию Это будет зависеть от процесса ремонта второго двигателя

Авторы Елена Стафеева