Где и когда может быть проведён трибунал над киевским режимом Каким может быть суд над украинскими военными преступниками и сколько его ещё ждать. 13363 13363 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия продолжает готовить документацию для организации Международного трибунала над представителями киевского режима. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он добавил, что к судебному процессу нужно привлечь страны, которые демонстрируют независимую позицию по Украине. Эксперты считают, что помимо Сирии, Ирана, Боливии участие могут принять и другие страны Латинской Америки, а также Китай и Индия.

В Кремле пояснили, что будет собран ещё больший объём данных, "чтобы предать суду этих преступников". Эксперты отмечают, что состояться трибунал может уже в следующем году в Донбассе. И неважно, в каком правовом поле будут находиться остальные регионы Украины, которые могут выбыть из правового поля, так как дальнейшее проведение СВО грозит Киеву, который отказывается от подписания мирного договора, распадом государства.

Глава Следственного комитета отметил, что раз на базе ООН такой суд невозможен — позиция коллективного Запада заключается в открытом спонсировании украинского национализма и поддержке киевского режима, — то уместнее прорабатывать вопрос "с российскими партнёрами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС".

Заседание ШОС. Фото © ТАСС / Александр Астафьев

— Создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнёров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии, — сказал Бастрыкин.

По мнению экспертов, одновременно с трибуналом в Донбассе Запад может затеять ещё один судебный процесс — на базе Международного уголовного суда (МУС), действующего на основе римского статута, который Россия подписала в 2000 году, но так и не ратифицировала, а затем, согласно указу президента, отказалась участвовать в нём.

— Ясно, что МУС будет пытаться лишь оттенить трибунал в Донбассе и попытается дезавуировать его в публичном пространстве, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Важно, чтобы процесс был открытым для журналистов любых стран, в том числе и недружественных.

Следственным комитетом организованы масштабные расследования со сбором улик и материалов, поиском и опросом свидетелей, чтобы собрать неопровержимые доказательства преступлений нынешнего киевского режима. Люди, пострадавшие от ВСУ, находятся на территории освобождаемых регионов. Именно это и диктует темпы происходящего, считает политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

То есть, когда по каждому человеку следствие будет закончено, все документы будут собраны, тогда и будут приглашены международные наблюдатели, общественные деятели из разных стран и журналисты. Это позволит им убедиться во всём, что происходит, а затем донести до своей аудитории.

— Думаю, что трибунал состоится в следующем году в Донбассе, потому что там проводился геноцид, там гибнут люди. Главное — предоставить все документы международной общественности о преступлениях против человечности, гражданского населения, военных, которые совершены и продолжают совершаться, — сказал Матвейчев.

По его словам, по прошествии некоторого времени всё может измениться: украинские области выйдут из правового поля, а Украина распадётся, лишив регионы государственности. Поэтому судебный процесс будет необходим. — Незалежную может ждать и гуманитарная катастрофа, поэтому, скорее всего, речь идёт о завершении спецоперации по Донбассу. И это произойдёт в следующем году. Я думаю, что это реальный срок, — отметил эксперт.

Трибунал жизненно необходим для того, чтобы поставить точку в нацистском прошлом Украины и возрождении нацизма в Европе, полагает военный эксперт Константин Сивков. Киев — это всего лишь самый передовой плацдарм на материке. Прослеживаются предпосылки к появлению нацистских группировок в Европе. Судебный процесс будет иметь огромное политическое и нравственное значение. Он продемонстрирует, что изуверы будут всегда найдены и наказаны.

— Надо понимать, что трибунал не ограничится расследованием и наказанием главарей режима, но и рядовых исполнителей преступных приказов тоже призовут к ответу. Как это было после Второй мировой войны, когда судили представителей фашистского режима во всех городах СССР и на территории Европы, где затем их казнили. Этот трибунал будет международным. Включены в него будут прежде всего страны, которые выступили против или по крайней мере заняли нейтральное положение, — считает Сивков. — Основу его составят представители России, Донецкой, Луганской народных республик и других регионов Украины, которые пострадали от действий преступного режима. Наверняка будут присутствовать представители Китая, Индии, Ирана. В том числе представители Латинской Америки. Та же Боливия, Венесуэла, возможно, Никарагуа, Куба. Представители стран Европы — маловероятно. Потому что победа и разгром киевского режима — это удар по Западу и его стратегическое поражение.

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Все, кто виноват в гибели ни в чём не повинных людей, неминуемо предстанут перед трибуналом. И это не только представители киевского режима, но и те, кто подвёл его к этому, финансирует, накачивает оружием, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Ответственность за пролитую кровь на территории Украины за последние восемь лет несут деятели в Вашингтоне и Европе, и все они предстанут в той или иной форме перед военным трибуналом, когда закончится СВО. Какой он будет и кто его сформирует — понятно. Судят всегда победители, — считает Мартынов. — Когда сегодня Нэнси Пелоси пытается поднять вопрос о статусе России как страны и спонсора терроризма, то она и те, кто за ней стоит, забывают, что это палка о двух концах. И дело не в том, что она теряет остатки политического разума, пытаясь в таких коннотациях говорить о ядерной державе. Как бы им самим не оказаться в статусе спонсоров терроризма. Правда должна стать мировым достоянием. Как в своё время Нюрнбергский трибунал.

Политолог Мартынов отметил, что смысл здесь не в тяжести наказания, а в том, что мы обязаны правду о нацизме на Украине доказать и всему миру предъявить. Творцы этой войны должны ответить за преступления перед своими народами. Роль киевского режима и всех его предшественников, которые, по сути, привели к этому, должна быть расследована и аргументирована.

— Если мы вспомним начало Советского Союза, когда Гражданская война истребила генофонд народа и затормозила развитие Союза на 20 лет, то происходящее сейчас на Украине как раз и есть повторение, которое, по мнению тех, кто это затеял, замедлит теперь развитие России, — подытожил Мартынов. — Хочется надеяться, что к осени горячая фаза СВО закончится.

Фото © ТАСС / Егор Алеев Где состоится трибунал над киевским режимом? 0 На территории народных республик В России В Киеве

Авторы Елена Стафеева