Что стоит за изменением географии российской спецоперации на Украине, о котором сказал Лавров Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о выступлении российского министра Сергея Лаврова, которое так ждали россияне, а также жители освобождённых и освобождаемых территорий Украины. 13736 13736 Фото © ТАСС / IMAGO / Emmi Korhonen

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нарисовал образ будущего для жителей освобождённых территорий Украины. Он рассказал о том, что географические задачи спецоперации изменились по сравнению с теми, с которыми Россия выходила на стамбульские переговоры с Киевом в марте. "Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это ещё и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причём продолжается последовательно и настойчиво", — заявил министр.

И по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, (например, теми же HIMARS), географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше. "Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят своё будущее определить самостоятельно", — пояснил глава МИД.

Эксперты, конечно, скажут, что Сергей Лавров не сказал ничего нового. Многие специалисты давно говорили, что и Херсонская, и Запорожская, и Харьковская области (треть которой уже освобождена) будут проводить референдум о самоопределении и на Украину уже не вернутся. Однако то эксперты, которые у нас в стране по определению "все знают — все понимают". Слова министра были обращены не к ним, а к тем, кто этих слов очень-очень ждал.

Будущим россиянам?

Ждали, в частности, жители тех самых освобождённых территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей. Простые люди, которые вот уже несколько месяцев живут в подвешенном состоянии, не понимая, уйдут ли российские войска с их территории после окончания специальной военной операции. Да, в Москве заявили об интеграции этих территорий в состав Российской Федерации с экономической, культурной и даже управленческой точек зрения. Однако никто не говорил о территориальной, что позволило некоторым считать интеграцию лишь временной мерой, необходимой для того, чтобы местные могли как-то жить в условиях, когда Украина полностью от них отказалась.

Активно ходили слухи о том, что сразу же после референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик к России будет проведён и референдум на других освобождённых территориях, однако это были лишь слухи. С другой стороны, у всех перед глазами был опыт Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда российские войска весной ушли с формулировкой "ради продвижения переговорного процесса с Украиной". Все эти страхи и сомнения не только отравляли жизнь, но и сдерживали местных жителей от сотрудничества с российскими структурами и армией. Опять же, потому что у всех перед глазами был образ Бучи, куда после ухода российских войск вошли украинские подразделения и устроили резню, убивая всех, кого заподозрили "в сотрудничестве с Россией".

И сейчас же впервые российский чиновник на самом высоком уровне говорит о том, что окончательно освобождены от украинской власти будут не только ДНР и ЛНР. Что жители других освобождённых территорий тоже не вернутся под контроль киевских террористов. Что люди сами решат свою судьбу.

Заявление Сергея Лаврова ждали и в России. Если в начале специальной военной операции кто-то из россиян ещё надеялся на то, что с киевским режимом можно договориться на условиях признания независимости ЛНР и ДНР, а также крымского референдума, то сейчас уже очевидно, что это не получится. Очевидно, что киевский режим (полностью расчехлившийся с точки зрения русофобской политики) в своём нынешнем виде несёт экзистенциальную опасность для Российской Федерации.

Очевидно, что в случае ухода России со всех освобождённых территорий (за пределами ЛНР и ДНР) Киев устроит там резню, вина за которую ляжет именно на Россию. Мы освобождаем территории, а значит, мы несём ответственность за всех "наших", которые там остаются. Мы освобождаем эти территории ценой жизни и крови наших солдат, а значит, эти территории нельзя возвращать врагу, каковым является нынешний украинский режим. Очевидно, что если Украина сохранится в достаточно больших размерах, то нам через несколько лет придётся воевать на этой земле. Именно воевать, а не проводить новую специальную военную операцию.

И сейчас же впервые российский чиновник на самом высоком уровне говорит о том, что граница подконтрольной Украине территории будет отодвинута как минимум на сотни километров (а именно такова дальность полета ракеты HIMARS) от границ ЛНР и ДНР. То есть, проще говоря, как минимум за Днепр. И что российские власти не намерены удовлетворяться какими-то промежуточными полумерами, что Кремль (опираясь на поддержку подавляющего большинства россиян) морально готов решить проблему пусть и тяжко, но раз и навсегда.

Конкретика вредна

Конечно, некоторым хотелось бы услышать более чёткие формулировки. Например, о том, что территориальные рамки уже включают в себя такую-то и такую-то области бывшей Украины. Однако Сергей Лавров принципиально не стал делать никаких уточнений по поводу окончательных территориальных границ. Точно так же, как и за несколько дней до него помощник президента Российской Федерации по внешней политике Юрий Ушаков обозначал, что условия мирного договора будут серьёзно изменены по сравнению с теми, которые были в марте.

И дело тут не только в том, что российский министр и помощник президента не хотят расстраивать жителей тех областей, которые они не включат в свой итоговый список (ведь не секрет, что российских освободителей ждут как на левом, так и на правом берегу Днепра).

По сути, Лавров и Ушаков чётко дают Украине понять, что географические границы территории, которой она лишится, будут строго привязаны ко времени. То есть, проще говоря, чем дольше Киев будет отказываться от мирных переговоров, тем больше территорий Россия освободит. Чем дольше Запад будет усложнять российскую спецоперацию, тем более фундаментальной эта операция будет.

Чем больше они будут снабжать Украину оружием, чем больше они будут препятствовать российской специальной военной операции, увеличивать её стоимость для российского бюджета и для Российской армии, тем больше будут изменяться конечные цели и задачи российской специальной военной операции в сторону увеличения их масштаба. Вплоть до демонтажа украинской государственности и присоединения львиной, если не всей территории Украины к России.

Да, сейчас, по состоянию на середину июля, у Запада ещё есть возможность достигнуть какого-то сущностного компромисса с Москвой на основе демилитаризации, денацификации и права на самоопределение уже освобождённых от Украины территорий. Однако те же Штаты готовы выходить на какие-то переговоры только осенью с возможным заключением компромисса после проведения в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

Проблема в том, что к осени ситуация уже может серьёзно поменяться. Недавние визиты министра обороны России Сергея Шойгу в войска, проводящие специальную военную операцию, позволили некоторым экспертам говорить о том, что в самое ближайшее время можно ожидать резкой активизации боевых действий. Используя термин Владимира Путина, Москва "всерьёз" начнёт боевые действия. И тогда к ноябрю "география" будет серьёзно отличаться уже не только от мартовской, но и от июльской. А в марте 2023 года — отличаться от ноябрьской. И так далее. Последовательно и настойчиво.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Где должна закончиться российская спецоперация? 0 Освобождением Причерноморья и ДНР/ЛНР Освобождением всего Причерноморья и Левобережной Украины Выходом на линию Житомир – Винница Освобождением всей Украины, включая Западную

Авторы Геворг Мирзаян