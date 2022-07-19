Как группировка "Восток" выполнит свою задачу Почему глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ? 17647 17647 Военнослужащий Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток", которой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов, в зоне проведения спецоперации на Украине. Как она отработает по целям и почему именно это формирование получило такую задачу, связан ли такой ход с разрекламированными HIMARS или угроза исходит с другой стороны, объяснили военные эксперты.

Что известно о группировке "Восток"

Группировка "Восток" обладает достаточным набором вооружений, который соответствует масштабу поставленной задачи. А значит, она может её выполнить в полном объёме. Кроме того, восточная группировка находится ближе всего к подразделениям ВСУ, ведущим безостановочный обстрел ДНР и ЛНР, считают эксперты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) проинспектировал группировку "Восток", задействованную в спецоперации на Украине. 18 июля 2022 года. Фото © ТАСС / AP

Минобороны РФ опубликовало сведения о командующем группировки "Восток". Богатый военный опыт 49-летнего генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, грамотность и профессионализм позволят успешно решить задачи, которые будут ставиться в ходе СВО. В 2017 году он был военным советником в Сирии, его деятельность там была высоко оценена руководством страны и он был удостоен звания Героя России. Спустя год стал заместителем командующего войсками ЮВО. А в 2020–2021 годах был назначен командующим миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе. Боевой офицер начинал свою службу в Чечне, с честью прошёл обе кампании, за каждую был награждён орденом Мужества. Его чеканную фразу о выполнении задач в Нагорном Карабахе сегодня цитируют все западные СМИ: "У офицера не должно быть понятия нации". Но они упускают, что, произнося такие слова, генерал лишь напомнил о долге перед Родиной, у которой все сыны равны вне зависимости от национальности.

Обеспечить безопасность ЛДНР предстоит именно "Восточной", просто потому что именно там сосредоточены основные ударные силы тяжёлой артиллерии ВСУ. Речь же идёт не только о конкретном оружии, но и о складах с боеприпасами, системах управления, наведения, координации стрельбы и прочем Виктор Литовкин Военный эксперт

На фоне фронтовых новостей и международных сообщений о западной реакции на продвижение российских войск в ходе СВО и уничтожение вооружения и солдат противника приоритетное значение получили задачи по закрытию Донбасса от артиллерийского огня ВСУ, считает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что руководят действиями украинских военных инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня из НАТО.

Авдеевка, откуда ведутся обстрелы Донецка, сейчас взята в полукольцо, а союзные силы перерезали трассу Авдеевка – Константиновка в двух местах. Появилась информация о том, что в результате ракетного удара в Константиновке поражён пункт дислокации наёмников украинского "иностранного легиона", где было ликвидировано до 250 иностранных боевиков.

Чем бьют по Донбассу

— Проблема заключается в том, что у нас есть прецедент Авдеевки, где стоят американские артиллерийские системы 777 и HIMARS. Из этого места обстреливается Донецк. Кроме того, есть дыра во фронте, где не находится ни российских, ни союзных войск, и оттуда ведётся обстрел по Белгороду и Курску, её тоже нужно закрыть. Судя по всему, данные задачи, в условиях постепенного продавливания фронта стали приобретать более приоритетное значение, — объяснил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Эксперт отметил, что ракетных РЗСО HIMARS у Украины всего восемь штук. Однако, по его словам, "несмотря на высокую распиаренность, принципиального значения они не имеют. Украинская сторона сама признаёт, что Россия превосходит её в вооружении в 20 раз". Факты говорят сами за себя, официальные украинские органы управления всё чаще говорят об отступлении. А это значит, что, несмотря на всю браваду, дела у них обстоят крайне скверно.

Генштаб ВСУ показал работу американских систем залпового огня HIMARS на Запорожском направлении. Фото © ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

— Тема HIMARS находится по большей части в информационном пространстве, так как за использование этой системы выдаётся каждый удар по ЛДНР, а также по другим освобождённым областям. Это, конечно, не соответствует действительности. Так, например, Луганский совместный центр контроля и координации за всё время после появления HIMARS зафиксировал всего 30 прилётов, не так много, особенно по сравнению с обстрелами 155-м калибром, "Точкой-У" и советскими системами залпового огня, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что HIMARS отличаются тем, что они с большой дистанции поражают высокоточно. Это дорогое оружие: пачка ракет из шести штук стоит около одного миллиона долларов. — Страны НАТО их используют в качестве контрбатарейной силы, то есть уничтожают артиллерийские установки противника, находясь вне зоны досягаемости. На Украине же ими, можно сказать, лупят по гражданским объектам, — приводит пример эксперт.

Ранее глава оборонного ведомства проверил группировки "Юг" и "Центр". Эксперты считают, что кроме восточной группировки в будущем российское командование объявит и о западной.

Позиции артиллерии Народной милиции ДНР в Донецкой области. Фото © ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA Почему задача прикрыть Донбасс стала приоритетной? 0 Минобороны РФ ставит задачи для СВО в зависимости от роста угроз. На это повлияли усиления обстрелов. Появились более серьёзные угрозы, о которых пока не сообщают.

Авторы Никита Юрченко